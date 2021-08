Cluny Haras national de Cluny Cluny, Saône-et-Loire Visite libre du Haras national de Cluny Haras national de Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Visite libre du Haras national de Cluny Haras national de Cluny, 18 septembre 2021, Cluny. Visite libre du Haras national de Cluny

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Haras national de Cluny

Au cours de cette déambulation nous vous proposons de découvrir l’histoire du Haras, ses lieux emblématiques et ses chevaux à travers des panneaux explicatifs. Profitez en pour venir résoudre nos enquêtes ! Une façon ludique de découvrir le Haras en autonomie. Choisissez votre jeux et partez à l’aventure, à travers une chasse aux trésors, un rallye photo ou un cluedo ! Chacun de ces jeux vous fera découvrir le Haras différemment. Il vous emmènera dans l’histoire d’une famille pleine de secrets et de trésors. Tarif: 12,00€ le livret d’enquêteur (incluant une entrée)

Tarif unique: 3.00€

Au cours de cette déambulation nous vous proposons de découvrir l’histoire du Haras, ses lieux emblématiques et ses chevaux à travers des panneaux explicatifs. Haras national de Cluny 2 rue Porte des Prés 71250 Cluny Cluny Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Haras national de Cluny Adresse 2 rue Porte des Prés 71250 Cluny Ville Cluny lieuville Haras national de Cluny Cluny