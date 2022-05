Visite libre du Grand Jardin du Théâtre des Minuits La Neuville-sur-Essonne La Neuville-sur-Essonne Catégories d’évènement: La neuville-sur-essonne

Visite libre du Grand Jardin du Théâtre des Minuits La Neuville-sur-Essonne

2022-05-19 10:00:00 – 2022-07-09 12:00:00

2022-05-19 10:00:00 – 2022-07-09 12:00:00

La Neuville-sur-Essonne Loiret La Neuville-sur-Essonne Découvrez ou redécouvrez ce merveilleux jardin lors d’une visite libre tous les jeudis, vendredis, samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une visite guidée est aussi proposée, en compagnie de ses créateurs. lesminuits@theatredesminuits.com +33 2 38 39 18 11 https://www.theatredesminuits.com/la-programmation/ Découvrez ou redécouvrez ce merveilleux jardin lors d’une visite libre tous les jeudis, vendredis, samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une visite guidée est aussi proposée, en compagnie de ses créateurs. Pixabay

