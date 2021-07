La Sauvetat Quartier des forts La Sauvetat, Puy-de-Dôme Visite libre du Fort Villageois Quartier des forts La Sauvetat Catégories d’évènement: La Sauvetat

Puy-de-Dôme

Visite libre du Fort Villageois Quartier des forts, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, La Sauvetat. Visite libre du Fort Villageois

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Quartier des forts

**Circuit découverte** À l’accueil, les visiteurs reçoivent un plan du Fort avec 24 points signalés comme particulièrement remarquables. Au cours de ce cheminement, ils pourront découvrir deux maisons dont la restauration est terminée et qui se partagent l’histoire du village : – La Sauvetat une commanderie hospitalière – La Sauvetat un Fort Villageois Dans la maison Vaudel une exposition permanente traite de la naissance de l’Ordre de St-Jean de Jérusalem, de son organisation administrative et de sa fonction hospitalière. La Maison des Forts expose les Forts du Puy-de-Dôme les plus remarquables et regroupés dans l’Association « Les Forts Villageois d’Auvergne ».

Entrée libre dans les bâtiments restaurés par l’association

Le circuit proposé permet de découvrir l’ensemble des restaurations réalisées par l’association. Quartier des forts 63730 La Sauvetat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes La Sauvetat Puy-de-Dome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Sauvetat, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Quartier des forts Adresse 63730 La Sauvetat, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville La Sauvetat lieuville Quartier des forts La Sauvetat