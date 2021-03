Carneville Château de Carneville Carneville, Manche Visite libre du domaine de Carneville Château de Carneville Carneville Catégories d’évènement: Carneville

Visite libre du domaine de Carneville

du vendredi 4 juin au dimanche 6 juin à Château de Carneville

Venez découvrir ou redécouvrir le parc du château de Carneville, différents espaces s’ouvrent à vous : Jardin d’inspiration asiatique, jardin austral, jardin à l’anglaise ou à la française… Profitez d’un instant de détente au bord de l’étang du domaine !

Nouveauté 2021 : Salon de thé bio et local

Plus d’infos sur notre site internet : [www.chateaudecarneville.fr](http://www.chateaudecarneville.fr)

6€, 4€ (enfant)

Visite du domaine de Carneville, 7 hectares de jardins à découvrir ! Château de Carneville 5 le Château, 50330 Carneville Carneville Manche

