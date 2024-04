Visite libre du domaine Château et jardins de Carrouges Grainville-sur-Odon, vendredi 31 mai 2024.

Visite libre du domaine Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Château et jardins de Carrouges Gratuit (parc, jardins, donjon, cour et salles de chasse), 7€ appartements du château, gratuit (<26 ans, personnes en situation de handicap +1 accompagnateur et demandeurs d'emploi). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00 Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 - 2024-06-02T18:00:00+02:00

10 hectares de nature préservée au coeur du Parc naturel régional Normandie-Maine vous attendent ! Entre les forêts d’Ecouves et Andaines, le Château de Carrouges occupé pendant 7 siècles par la même famille est un monument qui a défié le temps.

Dans son parc accessible gratuitement, déconnectez et profitez d’un moment de calme, dans le paysage éternel du bocage normand. Faites le tour des douves, promenez-vous dans le parterre à la française chatoyant des couleurs de ses rosiers, remontez l’allée des chanoines à la découverte des grilles historiques et de leur ferronerie d’art du XVIIe siècle, faites une pause pique-nique dans le verger conservatoire de pommiers et bien entendu, si le coeur vous en dit, prenez un billet et visitez le château.

Vous profiterez de la vue sur les jardins depuis le grandiose appartement de parade tout juste restauré, comme autrefois les seigneurs de Carrouges !

Château et jardins de Carrouges Le Château, 61320 Carrouges Grainville-sur-Odon 14210 Calvados Normandie 02 33 27 20 32 http://www.chateau-carrouges.fr/ https://www.facebook.com/ChateauDeCarrouges/ Des origines à 1936, le château n’a jamais été vendu ; il est toujours resté dans la même famille par successions. La qualité de son mobilier (de la Renaissance à la restauration) et la richesse de ses nombreux portraits de famille le dotent du charme particulier d’une maison habitée.

Carrouges est un édifice entièrement construit en briques. Celles-ci ont la caractéristique d’être cuites dans des fours dits à la volée, comme des meules de charbon de bois, ce qui leur donne une teinte très douce de rose fanée sur laquelle jouent les nuances de la lumière et des reflets des douves. L’ensemble, constitué de longs murs de briques, d’encadrement de granit et de hauts toits d’ardoise aux charpentes complexes présente une subtile unité dans la mouvance du ciel normand. Le château est entouré d’un parc de dix hectares, de bosquets, de terrasses et de grands parterres.

Le château de Carrouges est un monument national géré par le Centre des monuments nationaux. Parking juste à côté du châtelet d’entrée du château

© David Bordes / Centre des monuments nationaux