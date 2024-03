Visite libre du Conservatoire National des Plantes (CNPMAI) Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques Milly-la-Forêt, samedi 8 juin 2024.

Visite libre du Conservatoire National des Plantes (CNPMAI) Découvrir les plantes et leurs secrets dans un cadre naturel 8 et 9 juin Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T10:00:00+02:00 – 2024-06-08T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

Le Conservatoire (91) vous propose une visite nature à Milly-la-Forêt. Élément apprécié du tourisme dans l’Essonne, la visite libre des jardins et de l’espace muséographique vous offre une plongée dépaysante parmi les plantes. Dans un cadre idyllique, au cœur du Parc naturel régional du Gâtinais français, découvrez en autonomie les jardins botaniques du Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques.

Un parcours de géocaching dans les jardins (niveau enfant et adultes), un jeu de piste pour découvrir l’arboretum et un livret d’enquêtes sont à votre disposition sur demande à l’accueil. Ils vous permettront de découvrir le site de manière ludique !

Conservatoire National des Plantes à Parfum, Médicinales et Aromatiques Route de Nemours 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « tourisme@cnpmai.net »}]

Jardin Plantes à parfum

CNPMAI