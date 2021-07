Oullins École des Chassagnes Métropole de Lyon, Oullins Visite libre du collège et des lycées des Chassagnes École des Chassagnes Oullins Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

École des Chassagnes, le dimanche 19 septembre à 14:00

Organisateur associé : Collège et lycée des Chassagnes

Entrée libre. Nombre de visiteurs limité et port du masque.

Installé au cœur d’un parc de plus de 5 hectares, l’établissement, dont la construction remonte à 1855, ouvre les portes de cet ensemble du XIXe siècle aux dimensions imposantes et à l’histoire riche. École des Chassagnes 13 chemin des Chassagnes, 69600, Oullins Oullins Métropole de Lyon

