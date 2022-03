Visite libre du château Musée national du Château de Compiègne, 14 mai 2022, Compiègne.

Visite libre du château

Musée national du Château de Compiègne, le samedi 14 mai à 20:00

(Re-)Découvrez les collections du château à la nuit tombée sous une autre lumière ! Lampe-torche, bougie, jeux d’ombre et de lumière… les collections se révéleront à vous de manière inédite. De 20h à minuit (dernier accès à 23h15) Entrée libre et gratuite Ouverture en nocturne en visite libre et en visite conférence Eclairage de la rampe du parc et de la cour d’Honneur Plus d’information sur notre site web chateaudecompiegne.fr

gratuit

Musée national du Château de Compiègne Place du Général de Gaulle 60200 Compiègne Compiègne Oise



2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00