Nuit des musées Visite libre du Château-musée et de l’exposition Château-musée de Tournon Samedi 14 mai, 18h30 Entrée libre

Organisée par l’association L’Empreinte de Lyon, l’exposition Du pariétal au médiéval, triptyques, estampes originales rassemblent 22 artistes autour de la technique de la gravure. Présentées sous forme de triptyques, ces estampes de grand format mettent en lumière la diversité de stechniques liées à la gravure et la richesse des univers graphiques.

Perché sur son rocher, au bord du Rhône, le château de Tournon est l’un des plus beaux de l’Ardèche. Son architecture date essentiellement du XIV-XVIème siècle. C’est ici que vécurent les Seigneurs de Tournon. Le château abrite aujourd’hui un musée aux collections riches et variées.

http://www.chateaumusee-tournon.com

Free entry Saturday 14 May, 18:30

Perched on its rock, at the edge of the Rhône, the castle of Tournon is one of the most beautiful of the Ardèche. Its architecture dates principally the XIV-XVIth century. It is here that the Lords de Tournon lived. The castle shelters a museum today in the rich and various collections.

Organizada por la asociación L’Empreinte de Lyon, la exposición Del parietal al medieval, trípticos, grabados originales reúnen a 22 artistas en torno a la técnica del grabado. Presentados en forma de trípticos, estos grabados de gran formato ponen de relieve la diversidad de estecnias relacionadas con el grabado y la riqueza de los universos gráficos.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:30

14 place Auguste Faure, Tournon-sur-Rhône Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 07300 Tournon-sur-Rhône Auvergne-Rhône-Alpes