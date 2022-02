Visite libre du Château-musée et de l’exposition Château-musée de Tournon Tournon-sur-Rhône Catégories d’évènement: Ardèche

Château-musée de Tournon, le samedi 14 mai à 18:30

Organisée par l’association L’Empreinte de Lyon, l’exposition Du pariétal au médiéval, triptyques, estampes originales rassemblent 22 artistes autour de la technique de la gravure. Présentées sous forme de triptyques, ces estampes de grand format mettent en lumière la diversité de stechniques liées à la gravure et la richesse des univers graphiques.

Entrée libre

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T22:00:00

