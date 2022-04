Visite libre du château et de son exposition Château-musée de Nemours, 14 mai 2022 20:00, Nemours.

Partir à la découverte de l’histoire du château et de son exposition temporaire Aux Grands Donateurs, le Château-Musée reconnaissant.

A la lumière des bougies, les visiteurs découvriront le château ainsi que son exposition temporaire “Aux grands donateurs, le Château-Musée reconnaissant”. L’occasion de découvrir des oeuvres encore jamais exposées ainsi que leurs donateurs. De la préhistoire au XIXe siècle, toutes les périodes sont présentées, sans oublier le contemporain, grâce aux oeuvres de l’artiste-plasticienne Elodie Wysoski.

Monument phare du sud Seine-et-Marne, venez découvrir les 900 ans d’histoire(s) du Château-Musée de Nemours ainsi que ses expositions temporaires variées tantôt dirigées Beaux-Arts XIXe siècle (sculpture, peinture, art graphique), tantôt tournées vers l’art contemporain, la mode, l’Extrême Orient, la photographie, le spectacle vivant, etc.

Parking gratuit sur le Champ de Mars à 7 min à pied, le long du Loing. Stationnement possible dans la Ville.

Free parking on the Champ de Mars 7 min walk along the Loing. Parking possible in the City. Free entry Saturday 14 May, 20:00

castle-museum of Nemours

A la luz de las velas, los visitantes descubrirán el castillo así como su exposición temporal “A los grandes donantes, el Castillo-Museo agradecido”. La oportunidad de descubrir obras nunca antes expuestas, así como sus donantes. Desde la prehistoria hasta el siglo XIX, todos los períodos se presentan, sin olvidar el contemporáneo, gracias a las obras de la artista-plástica Elodie Wysoski.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 20:00

Rue Gautier 1er 77140 Nemours 77140 Nemours Île-de-France