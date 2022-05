Visite libre du château et de son exposition Château-musée de Nemours Nemours Catégories d’évènement: Nemours

A la lumière des bougies, les visiteurs découvriront le château ainsi que son exposition temporaire “Aux grands donateurs, le Château-Musée reconnaissant”. L’occasion de découvrir des oeuvres encore jamais exposées ainsi que leurs donateurs. De la préhistoire au XIXe siècle, toutes les périodes sont présentées, sans oublier le contemporain, grâce aux oeuvres de l’artiste-plasticienne Elodie Wysoski.

Château-musée de Nemours, Rue Gautier 1er 77140 Nemours, le samedi 14 mai 2022 à 20:00

