du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine départemental de Sceaux, parc et musée

Visite libre du parcours rénové “le goût français de Louis XIV à Napoléon III”. Livret de visite pour les familles. Médiateurs dans les salles pour présentations rapides. Visitez également dans le Domaine : – le Pavillon de l’Aurore classé monument historique, et sa coupole peinte par Le Brun. – les anciennes écuries et l’exposition “Jacques Zwobada, résonances”. Médiateurs dans les salles pour introduire l’exposition.

Pass sanitaire et masque exigés.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

