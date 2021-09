Échiré Échiré Deux-Sèvres, Échiré Visite libre du château du Coudray-Salbart Échiré Échiré Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Échiré

Visite libre du château du Coudray-Salbart Échiré, 18 septembre 2021, Échiré. Visite libre du château du Coudray-Salbart 2021-09-18 – 2021-09-19 Chemin du Château Salbart Château du Coudray-Salbart

Échiré
Deux-Sèvres

Le château-fort de Coudray-Salbart vous ouvre son pont-levis à treuil ! Venez découvrir ce site unique en Europe aux styles architecturaux variés. Vous pourrez visiter huit salles conservées dans un état exceptionnel. Le château est également doté de deux tours en amande et d'une gaine périphérique dans la haute cour (couloir à l'intérieur des murs) unique en Europe ! L'architecture est remarquable. Vous observerez des croisées d'ogives sur colonne, sur culot, avec liernes et hauts de formeret ornés de têtes sculptées, une voûte en berceau brisé renversé, en "amande" en "arc de cloitre".

Le samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite. Nombre de visiteurs limité. Visites déconseillée aux personnes à mobilité réduite. Parkings à proximité.

+33 5 49 25 71 07

Les Amis du château du Coudray-Salbart

