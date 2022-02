Visite libre du château d’Hardelot Château d’Hardelot – centre culturel de l’entente cordiale Condette Catégories d’évènement: Condette

Pas-de-Calais

Partez à la découverte des intérieurs victoriens du manoir. Entièrement meublée depuis 2014, entrez dans cette demeure bourgeoise du XIXe siècle. Parcourez les différentes salles pour connaître son histoire.

Sur inscription, 18 personnes toutes les 30 minutes, gratuit

Les visiteurs sont amenés à découvrir la collection permanente du manoir. Château d'Hardelot – centre culturel de l'entente cordiale 1 rue de la source, 62360 Condette

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

