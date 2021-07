Vitré Château de Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Visite libre du château de Vitré Château de Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite libre du château de Vitré

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le musée du château est installé dans la forteresse des barons de Vitré depuis 1877. Propriété de la Ville, ce monument médiéval possède une architecture et une histoire remarquables, qui en font un écrin d’exception pour les collections. Dressé sur un promontoire rocheux, le château offre un beau point de vue sur le centre ancien et constitue l’un des plus beaux témoins des fortifications médiévales des Marches de Bretagne, avec pont-levis, archères, mâchicoulis, etc. Place forte et résidence des barons au Moyen-âge, le monument devient prison puis caserne au XIXe siècle. Classé monument historique en 1872, il est notamment restauré dans la seconde moitié du XIXe siècle par l’architecte Denis Darcy, disciple de Viollet-le-Duc. Labellisé Musée de France, le château des barons de Vitré constitue l’un des plus beaux témoins des fortifications médiévales des Marches de Bretagne, avec pont-levis, archères et mâchicoulis. Château de Vitré 5, place du château,35500, Vitré Vitré Ille-et-Vilaine

