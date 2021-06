Visite libre du château de Mesnil-Voysin à Bouray-sur-Juine Château du Mesnil Voysin, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bouray-sur-Juine.

Le château a été construit entre 1632 et 1635 sous le règne de Louis XIII en conservant le style Henri IV. Il est bâti en pierre de grès du pays. François Mansart en aurait été l’architecte et Claude Cornuel le concepteur. La cour des communs dessert l’orangerie, les cuisines, remises et ateliers, le fruitier et le four à pain. La chapelle date de 1611 et a été érigée par Renée Sabathier, son toit est en carène. Une crypte a servi de sépulture à de nombreux seigneurs : – Famille Sabathier – Famille de Rouge – Famille Choiseul-Praslin – Famille de Polignac Le pigeonnier : au centre de la cour des communs, il est coiffé d’une poivrière. Il comporte 3 500 boulins (nichoirs intérieurs), une splendide charpente et un dénichoir mobile d’époque. Les déjections des pigeons étaient recueillies comme engrais pour le potager. Le parc, au XVIIe et XVIIIe, a été dessiné par Le Notre. Il comprenait 175 hectares : il n’en reste plus que 42. Il est ceinturé par un mur de pierres du pays. Les douves sèches protégeaient l’accès au château. Un pont-levis aurait même été construit. Le cours de la Juine a été dévié pour alimenter la pièce d’eau, les canaux et les fontaines. Le domaine seigneurial comprenait trois fermes : – La Ferme du Petit-Mesnil – La Grande Ferme – La Petite Ferme Le Dieu de Bouray a été trouvé en 1815 dans la pièce d’eau du parc du Mesnil-Voysin. Il est de toutes les expositions sur l’art celte. Les rives de la Juine furent un lieu de culte païen. La tour de Pocancy est une fabrique : elle a été construite par le marquis de Brogglie pour contempler le domaine.

