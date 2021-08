Boissy-Saint-Léger Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Visite libre du château de Grosbois Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger

Val-de-Marne

Visite libre du château de Grosbois Domaine de Grosbois, 18 septembre 2021, Boissy-Saint-Léger. Visite libre du château de Grosbois

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Grosbois

Cette visite vous permettra de découvrir librement les appartements de réception des Princes de Wagram, situés à l’étage. Munis d’un livret fourni par nos soins ou de votre smartphone et de vos propres écouteurs vous pourrez déambuler dans le château à votre rythme, tout en écoutant les commentaires de l’audioguide ou en lisant le livret de visite. L’audioguide accessible sur votre téléphone grâce à lien internet, vous contera plus de quatre siècles d’histoire de France, d’Henri IV à aujourd’hui. De l’architecture typique du style Louis XIII à la bibliothèque Restauration réalisée par le fils du Maréchal Berthier, vous retrouverez tous les grands styles français. Vous marcherez notamment sur les pas de Napoléon Ier en traversant le Salon de l’Empereur puis la vaste Galerie des Batailles commandée par Alexandre Berthier, Prince de Wagram.

Tarif plein = 10 euros (comprenant les 5 euros d’entrée) Tarif réduit = 5 euros (pour les – 12ans) (comprenant l’entrée) Gratuité = 0 euro (pour les moins de 7 ans)

Visite libre ou audioguidée du château en français ou en anglais Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Boissy-Saint-Léger, Val-de-Marne Autres Lieu Domaine de Grosbois Adresse Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Ville Boissy-Saint-Léger lieuville Domaine de Grosbois Boissy-Saint-Léger