Visite libre du château de Fontainebleau Château de Fontainebleau, 14 mai 2022, Fontainebleau.

Visite libre du château de Fontainebleau

Château de Fontainebleau, le samedi 14 mai à 20:00

Exceptionnellement ouvert jusqu’à minuit, le château de Fontainebleau vous invite à un parcours nocturne dans le circuit de visite du Château. Partez à la découverte de la Galerie des Fastes, la Galerie François 1er, la salle de bal, la chambre de la Duchesse d’Etampes et autres salles emblématiques du Château. Une visite insolite à faire en famille pour tous les âges. De plus, des collégiens et des lycéens vous présenteront en médiation libre les oeuvres et les salles qu’ils ont choisies dans le cadre du partenariat « sport et culture » entre le château de Fontainebleau et l’UNSS 77.

Entrée gratuite, de 20h à minuit. Dernière admission à 23h15

Château de Fontainebleau 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne



