**Le Château de Dinan** Entre 1380 et 1384, le duc de Bretagne Jean IV fait construire à Dinan une remarquable tour-résidence. Au travers de cet ambitieux programme architectural, le prince désirait montrer sa puissance et affirmer son pouvoir sur une cité qui lui fut longtemps rebelle. Plus qu’une forteresse, le château de Jean IV s’impose comme un palais aux fenêtres larges et lumineuses et aux riches décors sculptés. Remarquable résidence princière édifiée à la fin du 14ème siècle par le duc de Bretagne Jean IV, le Château de Dinan s’impose comme le monument emblématique de la cité médiévale. Château de Dinan 22100, Dinan Dinan Côtes-d’Armor

