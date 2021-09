Palinges Château de Digoine Palinges, Saône-et-Loire Visite libre du Château de Digoine et de ses jardins Château de Digoine Palinges Catégories d’évènement: Palinges

Joyau du patrimoine du XVIIIe siècle, le Château de Digoine a enregistré en 2020 son plus fort taux de fréquentation de visiteurs. Depuis son rachat et sa restauration par Jean-Louis Rémilleux, producteur historique de Stéphane Bern, le site n’a cessé de se développer et de se dynamiser. Classé « Monument Historique » et « Jardin Remarquable », Digoine se distingue par sa somptueuse roseraie, sa serre de plantes exotiques, son immense parc avec étang et son petit théâtre privé. [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN5KyA493yAhXv1uAKHVL_A7AQtwJ6BAgFEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrJiehT9rW20&usg=AOvVaw0zpotzrHz_9e6B8rqhPan7](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN5KyA493yAhXv1uAKHVL_A7AQtwJ6BAgFEAM&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrJiehT9rW20&usg=AOvVaw0zpotzrHz_9e6B8rqhPan7)

10€ | 5€ de 7 à 12 ans | Gratuit -7 ans et personnes en situation de handicap sur présentation d’une carte

Pour l’occasion, une exposition de voitures anciennes sera proposée Château de Digoine Digoine 71430 Palinges Palinges Saône-et-Loire

