du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Commarin

Le Château de Commarin est l’un des rares châteaux en France à n’avoir jamais été vendu, ni pillé pendant la révolution Française. Appartenant à la même famille depuis plus de 900 ans et toujours habité, Commarin offre au Visiteur l’expérience d’un Château vivant, dont les grands appartements installés avec raffinement au XVIIIe siècle par la grand-mère de Talleyrand, Marie-Judith de Vienne. Autour du château, découvrez l’exposition de Totems de l’Artiste Kevin Pearsh.

Gratuit – 18 ans | Tarif réduit pour la visite intérieure/extérieure: 6,90€ || Visite du parc seulement:5.50 € | Port du masque obligatoire dans tous les espaces intérieurs

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

