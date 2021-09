Chanteloup Château de Chanteloup Chanteloup, Manche Visite libre du château de Chanteloup Château de Chanteloup Chanteloup Catégories d’évènement: Chanteloup

Pendant deux journées, du vendredi 17 au samedi 18 inclus, le Château de Chanteloup ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021. Vous aurez la possibilité de parcourir une partie du château en visite libre ou bien guidée par des étudiants en tourisme. Pour cela, nous avons prévu des activités le samedi. Vous pourrez notamment découvrir des démonstrations de quenouilles avec une spécialiste ou bien encore profiter d’une musique d’ambiance interprétée par une harpiste. Découverte du château avec une description de son histoire et de son architecture. Château de Chanteloup 50510 Chanteloup Chanteloup Manche

