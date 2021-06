Visite libre du château de Carrouges Château de Carrouges, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Carrouges.

Visite libre du château de Carrouges

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Carrouges

Cette demeure de prestige est considérée comme l’un des deux fleurons du patrimoine normand, avec le Mont Saint-Michel, et un monument phare de l’Orne. Premier témoin de l’architecture de la Renaissance en Normandie, parmi les premiers chantiers de la dynastie des Gabriel, architectes de Versailles au XVIIIe siècle, Carrouges et son domaine de 10 hectares au cœur du parc naturel régional Normandie Maine, témoigne de l’art de vivre en Normandie avec à son mobilier d’origine et ses œuvres d’art réunis durant sept siècles par une même famille ! Ouvert toute l’année par le Centre des monuments nationaux, le château de Carrouges nous plonge dans l’univers des grandes demeures seigneuriales. Sa découverte commence par le vert des jardins au cœur du paysage normand. Vient ensuite le rose des briques qui, dans un dialogue avec l’ardoise des hautes toitures et le granit, se reflètent dans les douves en eau. Carrouges dont le seigneur marqua l’histoire judiciaire du Moyen Age, ce château qui accueillit Louis XI et Catherine de Médicis, est un grand témoin de l’histoire et de la sociabilité des grandes familles. C’est dans cet esprit que de nouvelles salles sont ouvertes au public depuis l’été 2021. En partenariat avec le Musée de la chasse et de la nature à Paris, elles présentent une sélection exceptionnelle d’œuvres et d’objets cynégétiques issus de collections prestigieuses, illustrant l’histoire et les traditions de la vénerie en France pendant deux siècles. Elles nous rappellent à quel point une grande famille par sa façon de vivre et de gérer son domaine pendant 700 ans a pu façonner un paysage, une économie, une vie artistique et culturelle au cœur de l’Orne. Venez partager cet univers au cœur de la Normandie. Entrez dans la grande et la petite histoire de l’Orne !

Un château d’exception au cœur de l’Orne

Château de Carrouges Château, 61320 Carrouges Carrouges Orne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00