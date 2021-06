Le Plessis-Macé Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé, Maine-et-Loire Visite libre du château Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé Catégories d’évènement: Le Plessis-Macé

Maine-et-Loire

Visite libre du château Château du Plessis Macé, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Le Plessis-Macé. Visite libre du château

Château du Plessis Macé, le dimanche 19 septembre à 14:00

Empruntez le chemin de ronde pour monter dans les tours, flanez dans le petit jardin médiéval en admirant l’impressionnant donjon du XVe siècle, déambulez dans le logis seigneurial et enfin découvrez les salles de réception. Attention, l’accès libre au logis ne sera possible que jusqu’à 17h. Pour les journée du Patrimoine, le chateau du Plessis Macé ouvre grand ses portes Château du Plessis Macé 2 rue de bretagne 49770 Longunée-en-Anjou Le Plessis-Macé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le Plessis-Macé, Maine-et-Loire Autres Lieu Château du Plessis Macé Adresse 2 rue de bretagne 49770 Longunée-en-Anjou Ville Le Plessis-Macé lieuville Château du Plessis Macé Le Plessis-Macé