Visite libre du château ©Château de Vogüé Vogüé, samedi 21 septembre 2024.

Visite libre du château Journées européennes du patrimoine 2023 21 et 22 septembre ©Château de Vogüé Adulte: 1.50€ / gratuit pour les moins de 17 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-21T10:00:00+02:00 – 2024-09-21T19:00:00+02:00

Fin : 2024-09-22T10:00:00+02:00 – 2024-09-22T19:00:00+02:00

Venez parcourir les salles et les extérieurs du château de Vogüé, à la découverte de son histoire et de celle de la famille de Vogüé qui s’étendent sur plus de 9 siècles.

©Château de Vogüé 2, impasse des marronniers 07200 Vogüé, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Vogüé 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 37 01 95 http://www.chateaudevogue.net http://www.facebook.com/chateaudevogue

Association vivante Ardèche