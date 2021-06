Visite libre du château Château de Crèvecœur, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge.

Visite libre du château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Crèvecœur

Notre volonté est de vous faire découvrir le château et les savoir-faire anciens transmis par nos aïeux grâce aux gestes et à la culture orale. Vous pourrez profiter de la vente de produits locaux, découvrir des ateliers et animations sur les savoir-faire traditionnels normands. Notre volonté est de vous proposer des produits de qualité, locaux, de circuit court et si possible biologiques ! Billetterie en ligne : Ouverture de 11h00 à 19h During The European Heritage Days, discover the region’s riches in the castle : guided tours, market terroir products, workshops for children and families.

6€, gratuit < 7 ans Découvrez la seigneurie rurale de Crèvecœur ! Château de Crèvecœur Crèvecoeur-en-Auge, 14340 Mézidon Vallée d'Auge Mézidon Vallée d'Auge Crèvecœur-en-Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00