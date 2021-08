Barberey-Saint-Sulpice Château de Barberey Aube, Barberey-Saint-Sulpice Visite libre du château Château de Barberey Barberey-Saint-Sulpice Catégories d’évènement: Aube

Barberey-Saint-Sulpice

Visite libre du château Château de Barberey, 18 septembre 2021, Barberey-Saint-Sulpice. Visite libre du château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Barberey

### Découvrez les extérieurs du château de Barberey et son jardin remarquable ! À quelques minutes de Troyes, passez un moment unique dans le château de Barberey. À proximité, l’église de Barberey-Saint-Sulpice est exceptionnellement ouverte à la visite libre !

3 €. Gratuit -18 ans.

Découvrez les extérieurs du château de Barberey et son jardin remarquable ! Château de Barberey 1 rue Danton, 10600 Barberey-Saint-Sulpice Barberey-Saint-Sulpice Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Barberey-Saint-Sulpice Autres Lieu Château de Barberey Adresse 1 rue Danton, 10600 Barberey-Saint-Sulpice Ville Barberey-Saint-Sulpice lieuville Château de Barberey Barberey-Saint-Sulpice