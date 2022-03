Visite libre du chantier de construction du Jean-Bart Espace Tourville Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Espace Tourville

Venez découvrir l’univers d’un chantier naval du XVIIème siècle. Les artisans sur place ainsi que nos guides seront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous plongeront dans l’histoire de ce projet extraordinaire. Seul, entre amis ou en famille, cette visite est autant adaptée aux plus grands qu’aux plus petits. Des livrets de jeux pour enfants sont disponibles afin de découvrir ensemble, et tout en s’amusant, l’histoire des corsaires et des marins du XVIIème siècle.

Adulte : 7€ / Enfant : 3.50€ / Tarif réduit : 5€ / Gratuit – de 6ans

