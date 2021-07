Visite libre : du champ à l’assiette Musée de l’agriculture bressane, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Germain-du-Bois.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de l’agriculture bressane

En parcourant les halles de l’ancienne grange aujourd’hui réhabilitée en Maison de l’agriculture, redécouvrez les outils agraires tels que le fléau ou la charrue, observez les premiers tracteurs « made in Bresse » et retrouvez les ustensiles d’antan comme la baratte ou le saloir. Ces objets associés à des films et des témoignages vous content l’histoire de l’agriculture bressane et de ses productions du XXème siècle à nos jours. L’exposition riche de ses reconstitutions propose une plongée au cœur de la vie paysanne et explore les enjeux contemporains en lien avec les thèmes de l’agriculture et de l’alimentation.

2€ | Gratuit – 18 ans

Située dans une ancienne grange, cette antenne retrace les travaux de la ferme en Bresse bourguignonne du XIXème siècle à nos jours et les métiers liés à l’agriculture et à l’alimentation bressanes.

Musée de l’agriculture bressane Maison Collinet Le bourg, 71330 Saint-Germain-du-Bois Saint-Germain-du-Bois Saône-et-Loire



