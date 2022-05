Visite libre du Centre Horticole Emile Senteurs Centre Horticole Emile Senteurs Saint-André-lez-Lille Catégories d’évènement: Nord

**Durant 3 jours, venez découvrir et visiter le Centre Horticole d’Emile Senteurs, ses jardins et sa serre. Partez à la rencontre de ses animaux, ses ânes, ses poules, ses coqs ou même ses insectes ! Vous pourrez aussi découvrir des bonnes pratiques de jardiniers-citoyens !** Le Centre Horticole, primé à plusieurs reprises par la Société Nationale d’Horticulture, est la base technique des activités jardins, horticulture et environnement de l’EPSM. Il est également un lieu ouvert où chacun peut venir participer à une activité de jardinage. Des usagers participent à son entretien et au suivi des cultures. **Renseignements** 06 18 71 20 60 – 03 20 63 76 00 (Poste : 7807) – [[contact@epsm-al.fr](mailto:contact@epsm-al.fr)](mailto:contact@epsm-al.fr)

Entrée libre, ouvert à tous

Événement inscrit dans le cadre de la 19e édition des “Rendez-vous aux jardins” dont le thème est “Les jardins face au changement climatique”. Centre Horticole Emile Senteurs 217 rue du Général Leclerc, Saint-André-lez-Lille Nord

