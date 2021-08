Albertville Tremplin 92 - Montagne & Olympisme Albertville, Savoie Visite libre du centre d’interprétation Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Albertville Catégories d’évènement: Albertville

Savoie

Visite libre du centre d’interprétation Tremplin 92 – Montagne & Olympisme Tremplin 92 – Montagne & Olympisme, 18 septembre 2021, Albertville. Visite libre du centre d’interprétation Tremplin 92 – Montagne & Olympisme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Tremplin 92 – Montagne & Olympisme

A votre rythme, prenez le temps de découvrir les nombreux contenus à votre disposition pour comprendre comment et pourquoi les XVIe Jeux Olympiques d’hiver ont bouleversé le territoire.

Entrée libre

Découverte en autonomie de l’espace Tremplin 92 Tremplin 92 – Montagne & Olympisme 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Albertville Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albertville, Savoie Autres Lieu Tremplin 92 - Montagne & Olympisme Adresse 15 avenue de Winnenden 73200 Albertville Ville Albertville lieuville Tremplin 92 - Montagne & Olympisme Albertville