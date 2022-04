Visite libre du Centre d’Interprétation Marne 14-18,Centre d’interprétation Suippes Catégories d’évènement: Marne

Suippes

Visite libre du Centre d’Interprétation Marne 14-18,Centre d’interprétation, 14 mai 2022, Suippes. Visite libre du Centre d’Interprétation

Marne 14-18, Centre d’interprétation, le samedi 14 mai à 18:00

**Le Centre d’Interprétation Marne 14-18 vous propose une découverte interactive de la Première Guerre Mondiale.** A travers une scénographie originale, venez plonger au coeur du conflit grâce à de nombreux documents d’archives, un film inédit, une animation dans une tranchée, ainsi que des bornes interactives.

Entrée libre

Découvrez la Première Guerre Mondiale à travers une visite moderne et interactive. Marne 14-18,Centre d’interprétation 4 ruelle Bayard, 51600 Suippes Suippes Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

