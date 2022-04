Visite libre du Centre d’Interprétation Marne 14-18, Centre d’interprétation, 14 mai 2022 18:00, Suippes.

Découvrez la Première Guerre Mondiale à travers une visite moderne et interactive.

**Le Centre d’Interprétation Marne 14-18 vous propose une découverte interactive de la Première Guerre Mondiale.**

A travers une scénographie originale, venez plonger au coeur du conflit grâce à de nombreux documents d’archives, un film inédit, une animation dans une tranchée, ainsi que des bornes interactives.

Placé sur l’ancien front de champagne, le Centre d’Interprétation Marne 14-18 est au carrefour des sites de Verdun et du Chemin des Dames. Il offre une présentation vivante, moderne et humaniste de la Première Guerre Mondiale. Une riche collection iconographique et de nombreux témoignages laissés par les soldats et les civils montrent toute l’intensité et l’horreur du conflit.

© Marne 14-18, Centre d’interprétation

Free entry Saturday 14 May, 18:00

Placed on the old(former) forehead(front) of champagne, the Centre of Interpretation(Performance) Marne 14-18 is in the crossroads of the sites of Verdun and of the Chemin des Dames. He(It) offers a living, modern and humanist presentation(display) of the World War I. A rich iconographic collection and numerous stories left by the soldiers and the civilians show all intensity and horror of conflict.

© Marne 14-18, Centre of interpretation(performance) motor impairment;psychic impairment;hearing impairment;visual impairment

El Centro de Interpretación Marne 14-18 le propone un descubrimiento interactivo de la Primera Guerra Mundial.

A través de una escenografía original, venga a sumergirse en el corazón del conflicto gracias a numerosos documentos de archivo, una película inédita, una animación en una trinchera, así como bornes interactivos.

Entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

4 ruelle Bayard, 51600 Suippes 51600 Suippes Grand Est