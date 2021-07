Visite libre du centre d’interprétation Maison du Sénéchal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Gourdon.

Depuis 2016, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Gourdon développe sur trois salles de visite l’histoire de la ville, de ses habitants, et expose des éléments d’histoire locale et d’architecture. Le CIAP de Gourdon est installé dans La Maison du Sénéchal, rue du Majou, dans la ville médiévale. Dans la salle d’accueil, Anne-Marie vous attend pour vous proposer de découvrir au cours de votre visite l’histoire de Gourdon depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui. Vous y trouverez également l’histoire de la maison, ses différentes composantes architecturales, l’organisation des bandas, ou quartiers de la ville à l’époque médiévale, et l’histoire du château, associée à une maquette de la forteresse (visible rue du Majou) posée sur un plateau tournant, reconstituée grâce aux archives communales et à un plan cavalier de 1650 dont la copie est exposée. Sur le pan de mur longeant l’espace d’accueil formant passage entre les deux espaces de visite, se trouve une frise chronologique qui met en parallèle des dates-clés de l’histoire de Gourdon et des repères de l’histoire de France. Les étages de la maison ne se visitent pas, mais vous pouvez les découvrir grâce à des supports visuels valorisant leur intérêt patrimonial et artistique. La richesse du patrimoine de la ville est ainsi identifié à travers les qualités architecturales de maisons inventoriées dans le cadre de l’Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP), adoptée par la ville cette année. Venez, munis de votre masque, prendre le temps de découvrir ou ré-admirer l’art et l’histoire de la ville, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Renseignements au 06-43-50-41-59 .

Maison du Sénéchal 17 rue du Majou, 46300 Gourdon Gourdon Lot



