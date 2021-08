Visite libre du Centre d’Interprétation du patrimoine Coriosolis Centre d’Interprétation du Patrimoine – Coriosolis, 18 septembre 2021, Corseul.

Visite libre du Centre d’Interprétation du patrimoine Coriosolis

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre d’Interprétation du Patrimoine – Coriosolis

Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis propose pour tous les publics la découverte de l’histoire, de l’archéologie, des patrimoines et des spécificités passées et contemporaines d’un territoire entre Granit et Emeraude. Un espace d’exposition ludique, scientifique et interactif et propose de nombreuses actions de médiation patrimoniale. Nouveauté 2021 : Le Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis accueille petits et grands pour vivre une expérience virtuelle au cœur du Temple de Mars ! Entrez dans l’Histoire et (re)découvrez le Temple de Mars comme vous ne l’avez jamais vu ! Équipé d’un casque de réalité virtuelle, suivez les pas de Lelius, jeune gallo-romain coriosolite du IIe siècle, et participez à une cérémonie dans le plus vaste sanctuaire de Bretagne comme si vous y étiez !

Centre d’Interprétation du Patrimoine – Coriosolis CIP Coriosolis , rue César Mulon 22130 Corseul Corseul Côtes-d’Armor



