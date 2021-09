Le Crès Village Hérault, Le Crès Visite libre du centre ancien Village Le Crès Catégories d’évènement: Hérault

Visite libre du centre ancien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Venez visiter le centre-ville ancien de la commune du Crès. Découvrez l’église Saint-Martin qui date du XVIIIe siècle, l’ancienne école, la via domitia, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et d’autres éléments remarquables du centre-ville. Utilisez les QRcodes à votre disposition pour découvrir l’histoire de ce petit village entre vignes et garrigue (les textes seront aussi disponibles en version imprimée). Visite libre du centre ancien. Village 34920 Le Crès Le Crès Hérault

