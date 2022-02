Visite libre du Bunker 502 Arcachon, 17 janvier 2022, Arcachon.

Construit en 1943 sous l’occupation allemande, ce bunker de 120 m², spécialisé dans les télécommunications, a été bâti sous terre pour être protégé des bombardements. Refermé et arasé en 1946, il était tombé dans l’oubli jusqu’en 2015. C’est le Groupement de Recherches GRAMASA qui a effectué les fouilles. Ce lieu, jamais visité jusqu’alors sait faire le lien entre passé et présent, sur un mode immersif, pédagogique, patrimoniales.

Ce vestige de la Seconde Guerre Mondiale est désormais restauré et ouvert au public. Une scénographie immersive vous accompagne dans la découverte de ce symbole de d’Arcachon.

