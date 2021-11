Gravelines Blockhaus Gravelines, Nord Visite libre du blockhaus Blockhaus Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Le blockhaus, autrefois poste de commandement de l’état-major, vous ouvre ses portes ! Vous pourrez découvrir, sur plus de 80m2, différentes salles et une exposition sur l’histoire de Gravelines pendant la Seconde Guerre Mondiale avec de nombreuses photographies d’époque. Gratuit – Attention l’accès au bâtiment est limité

Entrée libre et gratuite – Pass sanitaire

2021-12-11T15:00:00 2021-12-11T20:00:00;2021-12-12T15:00:00 2021-12-12T20:00:00;2021-12-18T15:00:00 2021-12-18T20:00:00;2021-12-19T15:00:00 2021-12-19T20:00:00

