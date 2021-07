Visite libre du bâtiment historique de l’Inalco Inalco – Maison de la recherche, 18 septembre 2021, Paris.

L’[Institut national des langues et civilisations orientales](http://www.inalco.fr/) (Inalco) a été créé en 1795. Anciennement appelée _École spéciale des langues orientales_, puis _École nationale des langues orientales vivantes_ (dit _Langues’O_) avant de devenir Inalco, l’institution a été créée pour une mission bien spécifique : enseigner les langues orientales vivantes. Le bâtiment de la rue de Lille date de cette époque et raconte plus de deux cents ans d’histoire sur l’enseignement des langues orientales en France. Au début du XIXe, une dizaine de langues étaient enseignées, contre une centaine aujourd’hui. L’Inalco offre une expertise unique des langues et sociétés issue de deux cent ans d’expérience. Aucune institution, aucun pays, n’offre une telle diversité de cours, d’ouverture et de richesse de connaissance. L’institution est aujourd’hui un acteur incontournable de la promotion et de la préservation des langues et des civilisations du monde. **A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison de la recherche de l’Inalco ouvrira ses portes au public qui pourra découvrir diverses richesses patrimoniales et profiter d’une visite documentée retraçant l’histoire singulière de cet établissement rénové en 2019. Plusieurs éléments architecturaux dont les mosaïques au sol, l’escalier monumental ainsi que les moulures et médaillons peints des plafonds des salons historiques ont reçu le label « Patrimoine d’intérêt régional » de la Région Île-de-France en 2020.** La Maison de la recherche de l’Inalco sera ouverte au public le samedi 18 septembre de 13h à 18h (dernières entrées à 17h30).

