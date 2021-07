Gignac Domaine de Carabotte Gignac, Hérault Visite libre Domaine de Carabotte Gignac Catégories d’évènement: Gignac

Visite libre Domaine de Carabotte, 18 septembre 2021, Gignac.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Carabotte Ce moulin à blé du XIIIe siècle faisait partie d’un ensemble de plusieurs moulins. Il est ouvert au public où Jean-Claude Besson présente ses sculptures et dessins. Domaine de Carabotte Chemin de Carabotte 34150 Gignac Gignac Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gignac, Hérault Autres Lieu Domaine de Carabotte Adresse Chemin de Carabotte 34150 Gignac Ville Gignac lieuville Domaine de Carabotte Gignac