MUDO-Musée de l'Oise, le samedi 14 mai à 20:00

Le MUDO-Musée de l’Oise vous invite à vous plonger dans le **XIXe siècle** avec cet accrochage qui reprend une partie des thématiques du parcours présenté au 1er étage du palais épiscopal avant sa fermeture en juillet 2020, à savoir le décor, l’éclectisme, Thomas Couture (esquisses de L’Enrôlement des Volontaires), le portrait, les scènes de genre, le paysage et les Républiques. Exposition visible tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf le mardi). > L’exposition n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite libre de la collection XIXe siècle du musée MUDO-Musée de l’Oise 1 rue du Musée 60000 Beauvais Beauvais Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:55:00

