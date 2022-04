Visite libre d’exposition MUDO-Musée de l’Oise Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Visite libre d’exposition MUDO-Musée de l’Oise, 14 mai 2022, Beauvais. Visite libre d’exposition

MUDO-Musée de l’Oise, le samedi 14 mai à 20:00

Un siècle après la dernière rétrospective consacrée à **André Metthey** au Musée Galliera, le MUDO – Musée de l’Oise met à l’honneur un céramiste dont l’œuvre se distingue par sa diversité, sa complexité, mais aussi son ampleur. Le nom d’André Metthey est rattaché à la « Céramique Fauve » et aux noms d’André Derain, Maurice Denis, Jean Puy ou Georges Rouault. Sa production la plus célèbre fait l’objet d’une présentation inédite en montrant la diversité des pièces décorées par des peintres aussi variés qu’Henri Matisse, Aristide Maillol ou encore Kees Van Dongen. Les couleurs et les riches motifs jaillissent de ses terres vernissées qui annoncent les prémices de l’Art déco. Exposition visible tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h (sauf le mardi). > L’exposition n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Visite libre de l’exposition “André Metthey : la quête du feu et de la couleur” MUDO-Musée de l’Oise 1 rue du Musée 60000 Beauvais Beauvais Oise

