Sens Serres de collections tropicales Sens, Yonne Visite libre des serres de collections tropicales Serres de collections tropicales Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Visite libre des serres de collections tropicales Serres de collections tropicales, 18 septembre 2021, Sens. Visite libre des serres de collections tropicales

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Serres de collections tropicales

Dans un vaste îlot de verdure de 16 hectares situé aux confins de la ville et de la campagne, le parc du moulin à tan, qui tire son nom des anciennes tanneries disparues aujourd’hui, fut construit en 1887 par la famille Domange. Il comporte une succession de scènes paysagères à vocations différentes et notamment des serres de collections tropicales renommées. Depuis 2011, et pour la deuxième fois depuis 2016, le parc du moulin à tan bénéficie du label « jardin remarquable ».

Gratuit | Masque obligatoire

Venez découvrir ces belles exotiques qui fascinent toujours les habitants de nos froides latitudes ! Serres de collections tropicales 28 Chemin de Babie, 89100 Sens Sens Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Serres de collections tropicales Adresse 28 Chemin de Babie, 89100 Sens Ville Sens lieuville Serres de collections tropicales Sens