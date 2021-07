Paris Hôtel de Bourvallais - Ministère de la Justice Paris Visite libre des salons de l’Hôtel de Bourvallais, siège du ministère de la Justice Hôtel de Bourvallais – Ministère de la Justice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le ministère de la Justice ouvre ses portes au public. Les visiteurs pourront découvrir les salons et découvrir des expositions dont le « parcours Napoléon ». Hôtel de Bourvallais – Ministère de la Justice 13 place Vendôme 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

