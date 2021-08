Chênehutte-Trèves-Cunault Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Visite libre des ruines de Saint-Maxenceul Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire

Visite libre des ruines de Saint-Maxenceul Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines), 18 septembre 2021, Chênehutte-Trèves-Cunault. Visite libre des ruines de Saint-Maxenceul

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Ancienne paroisse de Cunault au 12e siècle, les restes de l’église sont d’une beauté saisissante. Elle fût détruite en 1754 par un ouragan. Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Cimetière de Cunault, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Autres Lieu Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Adresse Cimetière de Cunault, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Ville Chênehutte-Trèves-Cunault lieuville Eglise Saint-Maxenceul à Cunault (ruines) Chênehutte-Trèves-Cunault