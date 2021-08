Visite libre des Muséales de Tourouvre Les Muséales de Tourouvre, 18 septembre 2021, Tourouvre au Perche.

Visite libre des Muséales de Tourouvre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Muséales de Tourouvre

Pendant les 2 jours, entrée libre et gratuite de 10h à 18h. Le dimanche 19 septembre, découvrez les musées accompagnés d’une émigrante percheronne du XVIe siècle et le Musée des commerces et des marques avec une habitante du XIXe siècle. – à 10h visite guidée du musée des commerces et des Marques et 15h15 visite guidée costumée du musée des commerces et des Marques -à 11h15 visite guidée costumée du musée de l’Émigration française au Canada. et 14h visite guidée du Musée de l’Émigration française au Canada. Visites libres de 10h à 18h.

Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche Tourouvre Orne



