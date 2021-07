Saint-Pierre-du-Regard Gare de Pont Erambourg Orne, Saint-Pierre-du-Regard Visite libre des locomotives et autorail ancien Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard Catégories d’évènement: Orne

Saint-Pierre-du-Regard

Visite libre des locomotives et autorail ancien Gare de Pont Erambourg, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Pierre-du-Regard. Visite libre des locomotives et autorail ancien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Gare de Pont Erambourg Découverte de l’activité de l’association avec nos bénévoles ainsi que nos installations, nos matériels ferroviaires historiques et préservées en état de fonctionnement. Gare de Pont Erambourg Gare de Pont Erambourg, 61790 Saint-Pierre-du-Regard Saint-Pierre-du-Regard Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Orne, Saint-Pierre-du-Regard Étiquettes évènement : Autres Lieu Gare de Pont Erambourg Adresse Gare de Pont Erambourg, 61790 Saint-Pierre-du-Regard Ville Saint-Pierre-du-Regard lieuville Gare de Pont Erambourg Saint-Pierre-du-Regard