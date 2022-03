Visite libre des jardins XVIIIème du château de Trégarantec Tregarantec Mellionnec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Mellionnec

Visite libre des jardins XVIIIème du château de Trégarantec Tregarantec, 5 juin 2022, Mellionnec. Visite libre des jardins XVIIIème du château de Trégarantec

Tregarantec, le dimanche 5 juin à 14:00 Bel ensemble du XVIIIème siècle. Demeure de conseiller parlementaire, chapelle restaurée, Jardins sur 3 ha, en partie rénovés. Tregarantec Château de Tregarantec, 22110, Mellionnec, Côtes d’Armor, Bretagne, France Mellionnec Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Mellionnec Autres Lieu Tregarantec Adresse Château de Tregarantec, 22110, Mellionnec, Côtes d'Armor, Bretagne, France Ville Mellionnec lieuville Tregarantec Mellionnec Departement Côtes-d'Armor

Tregarantec Mellionnec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mellionnec/

Visite libre des jardins XVIIIème du château de Trégarantec Tregarantec 2022-06-05 was last modified: by Visite libre des jardins XVIIIème du château de Trégarantec Tregarantec Tregarantec 5 juin 2022 Mellionnec Tregarantec Mellionnec

Mellionnec Côtes-d'Armor