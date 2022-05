Visite libre des Jardins Secrets Les jardins secrets, 4 juin 2022, Vaulx.

Visite libre des Jardins Secrets

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins secrets

Situés entre Annecy et Aix-les-Bains, les jardins secrets s’étendent sur une superficie de 7 000 m2 en une mosaïque de jardins aux inspirations très variées. Tout au long de la visite, le murmure des fontaines s’allie à l’exubérance des fleurs pour animer une architecture audacieuse de bois ouvragé. Jardins secrets d’un homme et d’une femme opiniâtres et passionnés, ce lieu insolite et foisonnant est un hymne à la création. Depuis plus de trente ans, patios, courettes, galeries, allées, tonnelles, salons, bassins et fontaines se sont organisés à la manière d’un puzzle géant pour aboutir à un jardin novateur et métissé où se rejoignent avec brio la poésie campagnarde le raffinement oriental. Les différents espaces ont chacun leur identité et sont autant d’incitation au rêve : les loges de la folie, la cour des calades, le jardin andalou, l’allée des roses, le jardin de curé, le jardin délice, la galerie des palmettes ou la galerie des lyres. Les créateurs utilisent de manière originale différentes matières (bois, eau, mortier de chaux, galets, calcin, cuivre) et ont fait de leurs jardins secrets un creuset où se rencontrent diverses inspirations, un espace à la fois clos et ouvert, fou et structuré, un microcosme où se rejoignent un peu toutes les cultures. Aujourd’hui, chaque année, entre Avril et Octobre, 32 000 visiteurs découvrent les jardins secrets et repartent conquis. Nos petits plus : boutique, terrasses et salons de thé pour rafraîchissements et goûters, restauration à midi, l’été, du 9 juillet au 21 août 2022, carte de fidélité, jeu gratuit pour les familles, concours photos, nombreux espaces couverts, coins pique-nique et lecture, photos de mariage, parkings cars et voitures. Projection d’un film de 13 minutes sur l’histoire de nos jardins, obtention de la marque qualité “TourismeTM” en 2018.

Gratuit jusqu’à 18 ans ; tarif réduit pour tous

Des jardins insolites à visiter à Vaulx en Haute-Savoie, entre Annecy et Aix-les-Bains. Une évasion bucolique et originale sur 7000 m². Une découverte pour tous.

Les jardins secrets 1561, route de Lagnat, 74150 Vaulx, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T13:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T17:30:00